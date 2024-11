Modica, "Andiamo a due ruote per l'autismo": educazione sociale e inclusione

Domenica scorsa si è tenuta a Modica la 2ª edizione di “Andiamo a Due Ruote per l’Autismo”, un evento dedicato all’educazione stradale e all’inclusione sociale. La manifestazione, organizzata dall’associazione “La terra di Matteo”, ha coinvolto sia ragazzi autistici delle associazioni di categoria della provincia di Ragusa che giovani normodotati di associazioni sportive locali. Al centro dell’evento un laboratorio educativo, pensato per insegnare le basi delle norme civiche e stradali. I partecipanti sono stati guidati verso una maggiore autonomia negli spostamenti urbani e extraurbani e, per coloro che saranno idonei, il percorso potrà rappresentare un primo passo verso il conseguimento della patente di guida. Il Team GM di Giovanni Modica ha allestito un vero e proprio circuito stradale a misura di bambino, completo di birilli, semafori, macchinine elettriche e personale altamente qualificato.

Il Club Vespisti Iblei Estremo Sud ha messo a disposizione i propri mezzi. L’obiettivo principale è stato quello di regalare ai partecipanti momenti di gioia e apprendimento, con un’opportunità per i giovani di acquisire maggiore indipendenza.