A Catania congresso di Chirurgia endo - ginecologia del Mediterraneo

Ritorna nel capoluogo etneo il Congresso di Chirurgia Endo-Ginecologica del Mediterraneo. Dal 18 al 22 novembre Catania diverrà il centro mondiale della medicina grazie ai focus su temi quali endometriosi, oncologia, fertilità. È tempo infatti del decimo Congresso di Chirurgia Endo-Ginecologica del Mediterraneo (10th Mediterranean Endo-Gynaecological Surgery Congress con il 18 e 19 novembre i corsi pre-congresso e dal 20 al 22 novembre il congresso) che si terrà tra il Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima e l'Hotel Four Points by Sheraton. L'evento, patrocinato dall'Azienza Ospedaliera di rilievo Nazionale e di alta specializzazione ARNAS Garibaldi in particolare dal suo Dipartimento Materno Infantile di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Giuseppe Ettore, coinvolgerà esperti da tutto il mondo che si riuniranno per condividere gli ultimi progressi nell'assistenza ginecologica. Il congresso verrà presentato oggi, alle ore 10, presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro, alla presenza di Giuseppe Giammanco (direttore generale Azienza Ospedaliera Arnas Garibaldi), Mauro Sapienza (direttore sanitario Azienza Ospedaliera Arnas Garibaldi) e Giovanni Annino (direttore amministrativo Azienza Ospedaliera Arnas Garibaldi), Giuseppe Ettore (direttore Dipartimento Materno Infantile di Ginecologia e Ostetricia Azienza Ospedaliera Arnas Garibaldi e organizzatore del congresso.