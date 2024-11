Maltempo, verifiche nelle scuole e nelle strade di Floridia

Al Comune di Floridia sono in corso sopralluoghi nelle scuole e negli edifici pubblici per verificare se le piogge di queste ultime ore hanno danneggiato le strutture. Lo fa sapere il sindaco Marco Carianni, impegnato a Palermo per pratiche istituzionali. All'opera sono i tecnici dell'Ufficio tecnico e gli assessori al Comune di Floridia. Carianni aggiunge che le verifiche sono in corso anche nelle strade cittadine.

"Ringraziamo i nostri volontari, i dipendenti comunali, gli assessori e tutti i cittadini che hanno collaborato - dice Carianni - nella gestione dei tanti disagi che si sono registrati".