Incidente sul lavoro a Portopalo, morto operaio schiacciato da un mezzo

Un incidente sul lavoro si e' verificato stamane in contrada Buongiorno, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, nelle vicinanze del costruendo cimitero del paese. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale e del commissariato di Pachino, a perdere la vita è stato Mattia Virgona, 27 anni, originario della provincia di Catania, ma residente a Noto. Il giovane operaio è rimasto schiacciato da un mezzo meccanico mentre era impegnato in alcuni lavori in un appezzamento di terreno. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita, le lesioni riportate dalla vittima sono risultate troppo gravi. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta sull'accaduto per accertare eventuali responsabilita'. Il cadavere di Virgona è stato rimosso verso le 14 e trasferito all'obitorio dell'ospedale Umberto I° di Siracusa dove verrà eseguita l'autopsia.