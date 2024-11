Siracusa, controlli a Santa Lucia: sanzionati due bar

Nell’ambito dell’azione di contrasto alla illegalità diffusa nella zona della Borgata e nelle vie limitrofe, fortemente voluta dal Questore Roberto Pellicone, anche nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato hanno operato controlli su larga scala a persone, mezzi ed esercizi commerciali insistenti in piazza Santa Lucia e in tutto il quartiere della Borgata.

In specie, sono stati denunciati due uomini, rispettivamente di 29 e di 28 anni, per evasione dagli arresti domiciliari.

Sono state identificate 140 persone di cui 35 già conosciuti alle forze di Polizia e 36 veicoli e sono state elevate 10 sanzioni amministrative al Codice della Strada. 10 sono stati i controlli agli esercizi pubblici della zona eseguiti dai poliziotti della Divisone di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura coadiuvati da personale del SIAM (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). 2 bar sono stati sanzionati amministrativamente per oltre 5.000 euro per varie irregolarità, ed inoltre a carico di uno dei due bar sarà emesso un provvedimento di chiusura temporaneo per le accertate carenze igienico sanitarie.