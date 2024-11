Ars, richiesta bipartisan: aiuti alle popolazioni alluvionate

In apertura della seduta parlamentare, alcuni deputati di maggioranza e opposizione sono intervenuti per chiedere al governo Schifani di aiutare le popolazioni dei territori danneggiati dal maltempo.

"Nella legge di Stabilità che il Parlamento regionale si appresta a varare, occorre prevedere ristori in favore delle popolazioni vittime dell'alluvione che, nelle ultime ore, ha colpito la costa ionica della Sicilia e, in particolare, Giarre, Acireale, Linguaglossa, con l'esondazione del torrente Torre Archirafi". Lo dice Salvatore Giuffrida, deputato della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana, che esprime "vicinanza a tutti i cittadini che stanno vivendo questo incubo". "Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, che si è attivato fin da subito - aggiunge -, monitorando la situazione, costantemente, insieme al capo della Protezione civile. Purtroppo si registrano gravi danni a strade con la viabilità interrotta, edifici e cantine completamente allagati e auto trascinate fino al mare dalla furia dell'acqua. Appena la situazione climatica lo permetterà, occorrerà procedere a una celere conta dei danni, assicurando alla popolazione ristori economici".