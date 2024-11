Ordine dei medici Palermo, vince la lista Amato

Si sono concluse le operazioni di spoglio per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo. Per il quadriennio 2025-2028, i medici hanno scelto la lista "Amato", guidata dal presidente uscente Toti Amato, con 1089 preferenze rispetto alle 368 della lista "Rinnovare" guidata da Giovanni Imburgia.

"La vera voce della democrazia si trova in ogni singolo voto espresso. A nome di tutti i consiglieri eletti, ringrazio sinceramente tutti i medici che ci hanno dato fiducia affidandoci un nuovo mandato, e in particolare i colleghi che hanno partecipato attivamente con grande impegno alla costruzione di una lista compatta e coesa. Il consenso ottenuto rappresenta un segnale inequivocabile di apprezzamento per il lavoro svolto.

L'Ordine proseguirà il suo percorso come punto di riferimento fondamentale per i medici, ma anche per i cittadini, in un momento cruciale per il futuro del sistema sanitario". Così il presidente uscente Toti Amato, commentando il risultato dello scrutinio.