Palermo, targa in ricordo dell'attore Lando Buzzanca

Si terrà domenica mattina, alle ore 10.30, in via Montalbo a Palermo, la cerimonia di affissione della targa in ricordo dell'attore italiano Lando Buzzanca, morto nel 2022, che dalla via Montalbo è partito alla conquista del mondo cinematografico. Alla cerimonia sarà presente il figlio Massimiliano Buzzanca, e altri familiari. "La data del 17 novembre è stata scelta, in quanto la Giornata Europea del Cinema d'essai, e si celebrerà nei cinema di tutto il mondo. E' organizzata dalla Cicae in collaborazione con Eurimages e la rete Europa Cinemas", si legge in una nota. L'iniziativa è ideata e promossa da Giorgia Butera (Presidente Mete) e da Angelo Butera. 'E' una storia che racconta di arte, di mercato, di carriere costruite in maniera solida, di gente che vive di appartenenza territoriale. Un momento importante per gli abitanti del quartiere e per un gigante, che da questa strada è partito, conquistando il mondo intero. Lando Buzzanca è stato un grande amico, lo abbiamo inserito ed intervistato, anche nel video reportage che abbiamo realizzato anni fa. Un mito della via Montalbo", afferma Angelo Butera. "La storia artistica di Lando Buzzanca inizia dalla via Montalbo, e dal Cinema Manzella, dove affiancava il Padre Empedocle, che vi lavorava come proiezionista- si legge ancora - Nel video reportage Buzzanca racconta: ''A 17 anni mollai via Montalbo, con mio Padre che era convinto che sarei tornato dopo due giorni coi carabinieri. Sono partito con un pacchetto di sigarette Alfa, perché non potevo permetterne altre, un pacchetto di fiammiferi, una camicia, un paio di calzini, un paio di scarpe, un vestito e un cappotto''. E giorno 17 novembre tornerà simbolicamente in via Montalbo, davanti a quella sala cinematografica". "Si ringrazia il Comune di Palermo, e tutti gli uffici preposti, i quali hanno permesso l'iniziativa proposta da Mete (le cui spese sono a carico), e da subito condivisa con il Consiglio di Circoscrizione dell'Ottava Circoscrizione, presieduta dall'Avvocato Marcello Longo". ''L'Ottava Circoscrizione ha immediatamente e con entusiasmo condiviso l'iniziativa dell'Associazione Mete Onlus di commemorare Lando Buzzanca, collocando una targa in Via Montalbo, storico mercato dove l'amato attore palermitano ha mosso i suoi primi passi cinematografici e che - grazie alle sue qualità aggregative - è stato crogiolo di talenti artistici di altissimo livello''. "Un ringraziamento speciale è rivolto alla Famiglia Manzella, proprietari del Cinema, per aver concesso la possibilità di apporre la Targa Ricordo".