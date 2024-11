Priolo, lavori per la nuova rete idrica a San Focà

Gli interventi di rifacimento della rete idrica di San Focà continuano e sono in via di ultimazione in via Ticino. Proseguiranno nelle vie adiacenti fino al completamento dell'opera, che i cittadini attendevano da 25 anni.

"Dopo tantissimi anni di abbandono - scrive il sindaco Pippo Gianni - la nostra Amministrazione raggiunge questo importante risultato che andrà a risolvere l’annoso problema della carenza idrica nei quartieri di San Focà alto e San Focà basso. Grazie al nostro impegno il Comune di Priolo ha ricevuto un importante finanziamento di 3 milioni 800 mila euro, integrato con fondi comunali".