Il sindaco di Floridia dichiara guerra a chi sporca: la loro immagine finirà sui manifesti

Il sindaco di Floridia dichiara guerra agli sporcaccioni. La trovata di Marco Carianni è quella di fare affiggere mensilmente dei manifesti dove si vedono coloro che abbandonano rifiuti in strada. Così non soltanto sanzioni, ma anche la 'pubblica vergogna'. "Avverto dice il sindaco anche la signora che arrivando in auto dalla sua abitazione di campagna, abbandona bottiglie di birra vuota e rifiuti di ogni genere in via Matteotti, davanti un'abitazione che non è la sua. Poi c'è ancora il conducente di una MotoApe che lascia gli ingombranti davanti al cancello di Centro comunale di raccolta". Da quanto emerge, è tolleranza zero sull'abbandono dei rifiuti a Floridia.