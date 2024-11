Sedicenne violentata a Rimini, arrestati un 18enne e un minore

Questa mattina i Carabinieri del comando provinciale di Rimini hanno dato esecuzione a due misure cautelari in carcere nei confronti di due ragazzi indagati per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni.

Si tratta di un neo diciottenne della provincia di Pesaro e Urbino e di un minore di 17 anni della provincia di Rimini. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Tribunale di Rimini e da quello dei Minori di Bologna. I due sono stati individuati dopo che si erano dati appuntamento sui social con la vittima.

La vicenda è quella che ha coinvolto lo scorso agosto una ragazza di 16 anni. La ragazza aveva chiamato i soccorsi dopo essere stata scaricata in strada da alcuni sconosciuti. Le accuse sono quelle di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne.