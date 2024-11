Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa affonda pure in Grecia: Vouliagmeni vince per 11 - 6

Terza sconfitta consecutiva per l’Ortigia, che cade anche in Euro Cup sul campo del Vouliagmeni, al termine di una prestazione negativa, soprattutto nella seconda metà di gara. Decisivo infatti il terzo tempo, con il parziale di 4-0 costruito dai greci in meno di 4 minuti e con la squadra di Piccardo che è praticamente uscita dal match. Continua, dunque, il momento di crisi per l’Ortigia, che però ha ancora tempo e margine anche per quel che riguarda la qualificazione agli ottavi. I biancoverdi erano partiti bene, rispondendo al vantaggio dei padroni di casa e portandosi addirittura avanti con Bitadze e Kalaitzis, prima di subire il ritorno dei greci, che controsorpassano e chiudono sul 3-2 il primo tempo. Nel secondo parziale, si segna solo in superiorità: Carnesecchi, la doppietta di Kastrinakis e la zampata di Napolitano mantengono invariato il distacco. Nel finale, a uomini pari, arriva il pareggio biancoverde, con la conclusione di Di Luciano che fissa il risultato sul 5-5 prima dell’intervallo lungo. Il terzo tempo è da shock: l’Ortigia, infatti, subisce tre reti in appena un minuto e mezzo, inclusa una ripartenza evitabile. Gli uomini di Piccardo vanno in affanno e si disuniscono e i greci ne approfittano per segnare ancora con Woodhead. Il gol di Inaba, a uomo in più, sblocca l’Ortigia e la porta sul 6-9 prima degli ultimi otto minuti. I biancoverdi, però, non riescono a cambiare l’inerzia dell’incontro e il Vouliagmeni chiude la pratica, con un 11-6 che vale anche il miglior punteggio nello scontro diretto, molto utile in caso di arrivo alla pari. Al momento, però, i greci sono ancora dietro, staccati di tre punti.