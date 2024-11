Il pasticcere messinese Lillo Freni conquista il premio speciale del Gambero Rosso

È stata presentata oggi al Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, la quattordicesima edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso. Uno dei premi più prestigiosi e ambiti è stato conquistato dal pasticcere Lillo Freni, figlio d’arte e ambasciatore del gusto messinese, che da sempre si è fatto custode della tradizione dolciaria siciliana. Cresciuto nel laboratorio del padre, indimenticato pasticcere di Messina, Lillo ha approfondito le sue conoscenze ed è diventato grande studioso della materia, dedicando tutto il suo lavoro al recupero e alla promozione di quel patrimonio di cultura che custodisce gelosamente e con orgoglio e alla valorizzazione del territorio attraverso la selezione e l’utilizzo delle materie prime di eccellenza. Con la sua tesi di laurea, pubblicata in un libro, tanti anni fa aveva approfondito il tema “Storia, qualità e innovazione della pasticceria tipica messinese”. Oggi il Gambero Rosso con questo riconoscimento premia uno dei più grandi maestri di storia e tradizione dolciaria siciliana della città di Messina e la sua nuova pasticceria inaugurata a fine 2023, frutto del restyling della sede storica, aperta dal padre, nella zona sud della città di Messina, a Contesse.

«Ringrazio il Gambero Rosso per aver prestato attenzione alla nostra attività. Questo premio – ha affermato Lillo Freni - per me rappresenta il riconoscimento assoluto ad un percorso che ho iniziato da bambino, frequentando il laboratorio di mio padre, e che continuo a tutt’oggi con tenacia, cercando di perseguire e ribadire il mio pensiero: il “nuovo” oggi è anche la capacità di proporre o riproporre quei prodotti tipici del territorio che ci legano fortemente alla storia culturale e tecnica della nostra tradizione, e che trovano ampio consenso tra i clienti che ne apprezzano la ricerca e la qualità».