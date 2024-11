Filippo Mancuso nuovo responsabile della Lega in Calabria

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso è il nuovo responsabile della Lega in Calabria. Raccoglie il testimone di Rossano Sasso. "Buon lavoro a Filippo e grazie a Rossano per il lavoro di questi mesi" afferma il leader Matteo Salvini.

"Il nostro obiettivo - prosegue il leader della Lega - è crescere ancora di più in Calabria, forti anche dei successi della Lega al governo, per confermarci forza affidabile e sempre a contatto col territorio. I passi in avanti per un'opera storica come il Ponte sullo Stretto e gli investimenti sulla 106 dimostrano la nostra attenzione per la Calabria".

"Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che mi dimostra, affidandomi l'incarico di commissario della Lega in Calabria. E' un compito impegnativo e al contempo sfidante che intendo svolgere nel migliore dei modi, per rafforzare il partito in coerenza con le linee politiche nazionali e con le prospettive di sviluppo, il potenziamento delle infrastrutture e le tante riforme attese da decenni che la Regione, grazie alla guida del presidente Occhiuto e della maggioranza di centrodestra, sta assicurando alla Calabria". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, nominato nuovo responsabile della Lega in Calabria.