Acate, addio a Don Giuvanninu il "nonno del tennis locale

Il “nonno” dei tennisti acatesi, ma anche degli sport di spiaggia, se n’è andato a 73 anni dopo una breve malattia che ha combattuto con tutte le sue forze. Si è spento Giovanni Di Martino, icona di solarità, positività, di frasi famose, come il Circolo del Tennis lo ha voluto definire. Il popolare don Giuvanninu, infatti, era un super appassionato della racchetta, che ingaggiava sfide con appassionati molto più giovani di lui, sempre all’insegna del fair play e con il suo campionario di battute divertenti da sfoderare in ogni occasione.

Era popolare davvero e sui social, in queste ore, un profluvio di ricordi commossi ne dipinge la bella persona che era. Ha scritto Myriam: “Oltre al tennis, la prima grande passione, io lo ricorderò per le sue bellissime beconie, segno di una sensibilità e gentilezza spiccata oltre alla sua innata allegria e simpatia, un raggio di sole in ambulatorio! Sono sicura che continuerà a far sorridere anche tutti quelli che lo aspettano in paradiso. E Giovanni: “Sei volato in cielo, ma io so che anche lassù continuerai a essere il ragazzo di sempre”.

Ai funerali, celebrati nella chiesa Madre dal parroco don Mario Cascone, ha partecipato una grande folla: un tributo che si è meritato per la simpatia che sprigionava e la promozione del tennis a lui tanto caro. Da lassù avrà la sua occasione per sfidare Sinner e Alcaraz, i suoi beniamini.