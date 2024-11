Nomine Ue, Mattarella difende la candidatura di Fitto

Il presidente della Repubblica Mattarella scende in campo per difendere la candidatura di Fitto in ambito europeo. Al termine di un colloquio al Quirinale, il capo dello stato gli ha formulato gli auguri per l'affidamento dell'incarico - "così importante per l'Italia". La presa di posizione di Mattarella arriva dopo dopo la rottura sulle nomine Ue, con lo stallo su Fitto e Ribera. La premier Meloni attacca la segretaria Pd Schlein. "Da giorni le chiedo di dire quale sia la posizione ufficiale del Pd. Non deve rispondere a me ma ai cittadini italiani, le persone serie fanno così". Intanto la cosiddetta maggioranza Ursula si è spaccata nuovamente sulla legge contro la deforestazione.-