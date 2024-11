Festa di Santa Lucia a Belpasso con il corpo della Martire

Fede, devozione, tradizione, luce e speranza. Belpasso si prepara a riabbracciare la sua Santa Patrona Lucia e lo fa con uno spirito diverso rispetto agli anni passati perché l’edizione 2024 della festa sarà impreziosita dalla presenza, il 27 e 28 dicembre, del Sacro Corpo della vergine e martire siracusana.

«Quest'anno la nostra festa sarà speciale. Vivremo i festeggiamenti di Santa Lucia con la trepidante attesa dell'arrivo del Sacro Corpo della nostra Patrona a Belpasso - dichiara Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, parroco Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso - Lucia è un esempio da seguire e la presenza delle Sacre Spoglie della martire nella nostra città è un dono per ciascuno di noi».

Nella Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso è stato presentato il ricco programma dei festeggiamenti 2024.

La tradizionale Tredicina inizierà, come ogni anno, il 30 novembre e finirà il 12 dicembre, 13 giorni durante i quali i fedeli si ritroveranno in chiesa Madre alle 5 del mattino per partecipare alla celebrazione eucaristica. Il 13 dicembre, giorno della festa, tra canti e preghiere, è in programma l’apertura della Cameretta, la Svelata del Simulacro di Santa Lucia e delle Sacre Reliquie, e la solenne processione per le vie della città. Durante la tradizionale sosta allo Stricanacchio si terrà, per la prima volta giorno 13, l’Omaggio a Caduti.