Fdi chiede al Libero Consorzio interventi strutturali per il 'Corbino' di Siracusa

Il consigliere comunale di Fdi, Paolo Romano, ha inviato una lettera al commissario del Libero Consorzio di Siracusa, Mario La Rocca per chiedere interventi strutturali per il liceo Scientifico Corbino.

Romano scrive: "Desideriamo portare alla Sua attenzione una grave problematica riguardante il plesso scolastico del Liceo Scientifico 'Corbino' di Siracusa, che necessita di un intervento immediato e risolutivo.

Durante le recenti piogge, si sono verificate importanti infiltrazioni che presumibilmente hanno compromesso la sicurezza della struttura scolastica. Queste infiltrazioni hanno destato preoccupazione sia tra

gli studenti che tra il personale scolastico e le loro famiglie, al punto che gli studenti hanno intrapreso azioni di protesta, con l'intento di richiedere tutela e garanzie per il loro percorso di studi.

È pertanto essenziale che vengano realizzati tempestivamente interventi strutturali risolutivi per garantire che l'edificio possa tornare a rispondere agli standard di sicurezza richiesti per un ambiente scolastico

idoneo. Siamo fiduciosi che l'amministrazione da Lei rappresentata vuole operare con prontezza per rispondere alle legittime richieste degli studenti e delle loro famiglie, tutelando così il diritto alla sicurezza e

allo studio".