Offrì una sigaretta alla sua fidanzata, lui lo accoltellò: arrestato a Cassibile

I carabinieri Cassibile (Siracusa) hanno arrestato un 16enne accusato di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti ad offendere, in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della Procura per i minorenni. In particolare, la sera del 28 giugno scorso, il 16enne aveva accoltellato alla schiena e al petto un 19enne 'colpevole' di aver offerto una sigaretta alla sua fidazantina, provocandogli lesioni che avrebbero potuto essere mortali. La vittima infatti è stata colpita con le coltellate in zone vitali. Il minore responsabile era stato subito individuato e denunciato in stato di libertà, ora, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, è arrivata la misura cautelare.