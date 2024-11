Palermo, trapiantati reni a due anziani da donatore a cuore fermo

Per la prima volta a Palermo è stato possibile trapiantare reni a cuore fermo da un donatore in età avanzata su pazienti anziani.

In meno di 12 ore all'ospedale Arnas Civico del capoluogo due reni, prelevati da un uomo di 75 anni deceduto all'ospedale "Villa Sofia" a causa di un arresto cardiaco, sono stati trapiantati su due pazienti.Il gesto di generosità ha consentito la ripresa di una vita normale a due uomini rispettivamente di 65 e 72 anni, costretti al trattamento emodialitico tre volte la settimana. "E' la prima volta che a Palermo vengono trapiantati a cuore fermo reni provenienti da donatore palermitano - spiegano Angelo Ferrantelli, drettore della unità di nefrologia dialisi e trapianto renale, e Saverio Matranga, direttore della unità di chirurgia del trapianto renale del Civico - Tutto è stato prontamente e ottimamente gestito dal centro regionale tapianti, che ha coordinato tutte le fasi della donazione multiorgano. Il trapianto - aggiungono i due medici - è stato eseguito rispettando il principio dell' "old to old", cioè che un donatore anziano oggi può donare gli organi a riceventi di età avanzata o a pazienti a rischio di vita. I due pazienti trapiantati stanno benissimo e già a poche ore dall'intervento chirurgico erano seduti a chiacchierare".