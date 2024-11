Sequestrate bombole di gpl e gasolio agricolo a Cefalù e Borgetto

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 103 bombole di GPL per un totale di 1.345 kg. e 1.700 lt. di gasolio agricolo nel corso di due distinte attività di servizio, rispettivamente a Cefalù e Borgetto. Nel primo intervento, a seguito di un controllo presso un'attività commerciale, i militari di Cefalù, hanno rinvenuto un quantitativo di gas GPL contenuto in bombole, superiore a quello previsto dalla normativa vigente. Pertanto, le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro di 103 bombole per un totale di 1.345 kg. E deferito il responsabile all'Autorità giudiziaria per detenzione di materiale esplodente e per aver omesso di adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.