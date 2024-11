Progetto legalità, studenti della 'Martogli' di Siracusa in Questura

Nell’ambito dei numerosi progetti che la Questura di Siracusa anche quest’anno destina ai più giovani, nella certezza che la prevenzione e il costante dialogo con i ragazzi sia un elemento fondamentale nella mission della Polizia di Stato, oggi si è tenuta la prima giornata di “Un giorno in Questura”. Oggi protagonisti e poliziotti per un giorno sono stati gli studenti dell’Istituto “Martoglio” diretto dalla Preside Clelia Celisi. Il progetto, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone, è realizzato dall’Ufficio per la Comunicazione e le Relazioni Esterne della Questura e si innesta nel più ampio progetto di legalità che vede i Poliziotti siracusani visitare, nel corso dell’anno scolastico, tutte le scuole di ogni ordine e grado di Siracusa e provincia. Da qualche anno gli esperti della comunicazione della Questura hanno incentrato il loro intervento sul contrasto al consumo degli stupefacenti, vera e propria piaga che “infetta” in modo purulento i nostri giovani. Il lavoro meticoloso, che da tempo viene svolto con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, sta già rendendo buoni risultati e si spera che nel prossimo futuro si registri un drastico calo, a Siracusa e provincia, del consumo di droghe. Tali iniziative si sposano, inoltre, con la quotidiana attività volta alla repressione del traffico e dello spaccio di stupefacenti che vede impegnati senza soluzione di continuità gli Uffici operativi della Questura aretusea e dei Commissariati della provincia, all’insegna del nostro motto… “essercisempre”