Scoglitti, bloccato con un ciclomotore rubato: straniero denunciato

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, durante un servizio di controllo del territorio notavano un uomo a bordo di un ciclomotore che, alla vista dei militari, lasciva cadere a terra il veicolo dandosi alla fuga. I militari si sono prontamente attivati per risalire all’identità del conducente del ciclomotore e, dopo una celere attività d’indagine, sono riusciti ad identificarlo in M.K., , 32 anni,

Ulteriori verifiche condotte sul ciclomotore in uso all’uomo hanno permesso di accertare che lo stesso era stato oggetto di furto perpetrato in data 3 novembre.

Il ciclomotore è stato successivamente riconsegnato al legittimo proprietario mentre M.K. è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziari per il reato di ricettazione.