Manutenzione e ristrutturazione al cimitero di Siracusa

Sono iniziati stamattina i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di uno dei colombari del cimitero di Siracusa a cui si accede dal terzo cancello. Si tratta di una delle strutture identificate come “ex nuovi loculi”.

I lavori sono stati affidati con procedure negoziata alla ditta General Costruzioni di Lentini. Il costo complessivo previsto è di 140 mila euro. Di questi, 105 mila e 550 sono per le opere effettive e per la sicurezza; la parte rimanente è per spese e oneri fissi. La durata dell’intervento è stata stabilita in sessanta giorni.

La manutenzione era stata annunciata immediatamente prima della commemorazione dei defunti dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Cavarra. Nelle scorse settimane il colombario era già stato messo in sicurezza ed erano state rimosse tutte le parti in cemento che rischiavano di staccarsi dallo stabile creando condizioni di pericolo per le persone.

«Ci sarà qualche inevitabile disagio ma sono certo che i cittadini comprenderanno i nostri sforzi e accetteranno le nostre scuse», afferma l’assessore Cavarra.