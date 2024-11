Disordini al carcere di Regina Coeli, ferito comandante acatese della Penitenziaria

E’ originario di Acate il comandante degli agenti della polizia penitenziaria del carcere romano di Regina Coeli, rimasto leggermente ferito nel tentativo di sedare assieme ai suoi uomini uno scontro tra bande rivali. Francesco Salemi, 49 anni, è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di alcuni giorni: “Ora sto bene – dice - solo un mal di testa”. A scontrarsi nello storico edificio del rione Trastevere erano stati gruppi di detenuti arabi e sudamericani, prima che i disordini cessassero all’arrivo dei rinforzi.

Francesco Salemi, ex consigliere comunale, laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli avvocati e abilitato alla professione, nella vita ha scelto di indossare la divisa della Polizia Penitenziaria. Dopo essere stato comandante di reparto al carcere fiorentino di Sollicciano, è tornato in Sicilia guidando gli agenti nella casa circondariale di Gela (dal 2012 al 2018) e successivamente quelli in servizio a Caltanissetta e a Caltagirone.

Prima di ricoprire l’importante incarico in uno degli istituti di pena più noti, ma anche tra i più affollati d’Italia, aveva prestato servizio alla casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania.