Bagno di folla in Cattedrale a Piazza Armerina per l'ultimo addio a Larimar

Cattedrale gremita, a Piazza Armerina, per i funerali di Larimar, la quindicenne trovata priva di vita lo scorso 6 novembre dopo che si è tolta la vita impiccandosi ad un albero nel giardino di casa. Moltissimi i giovani che hanno partecipato alle esequie e, tra loro le compagne di squadra della Polisportiva Armerina con le quali la ragazzina giocava a volley, e le atlete della Kentron di Enna, che hanno portato la maglietta poggiata sulla bara con scritto "sentiremo per sempre il tuo tifo alle partite". Presenti i compagni di scuola, moltissimi coetanei ed i tantissimi amici. Non era presente la coetanea con la quale poche ore prima del suicidio la quindicenne aveva avuto un litigio a scuola, durante la ricreazione e che l'avrebbe accusata di avere avuto una relazione con un ragazzino suo ex fidanzato, anche lui non presente ai funerali. Il ragazzo è sospettato da molti di essere l'autore di un video intimo con la quindicenne che sarebbe poi circolato nelle chat dei coetanei. La cerimonia e' stata celebrata dal vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana.