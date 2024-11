Un grande Catania vince il derby col Trapani e sbaglia anche un rigore

L'illusione del Trapani è durata appena 5 minuti, quando ha recuperato lo svantaggio. Ma stasera il Catania ha meritato di vincere il derby. Il finale è stato di 2 a 1 per i rossazzurri, sostenuti dai ventimila del Massimino. I padroni di casa soprattuto nel primo tempo hanno fatto la partita e lo testimoniano le tre azioni da gol, con una finalizzata con un'invenzione di Alessio Castellino che al 44' con una parabola beffarda ha sorpreso Seculin, tra i migliori in campo nelle file granata.

Nella ripresa la reazione granata è immediata. Al 50' Celiento pareggia e riapre il derby. Il Catania non ci sta e costruisce la ripresa per vincere la partita. Ci pensa al 58' Inglese a battere per la seconda volta Seculis. Lo stadio esplode di gioia. Stoppa grande ispiratore con un filtrante trova Inglese che nel cuore dell'area di rigore non sbaglia superando il portiere ospite. Al 62' due cambi per gli etnei: Guglielmotti e D'Andrea rilevano Gega (infortunato) e Montalto. Al 65' episodio importante del match: Stoppa tiene palla all'ingresso in area e subisce fallo, calcio di rigore. Dal dischetto capitan Castellini che scivola all'impatto con il pallone che schizza alle stelle, chance sprecata malamente.

La reazione rabbiosa del Trapani non c'è. Il derby è meritatamente rossazzurro.