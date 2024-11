Volley Modica, con Lagonegro è il momento di vincere

Gara casalinga domenica pomeriggio alle 17 per l'Avimecc Modica, che per la sesta giornata del campionato di serie A3 di pallavolo, riceverà la visita della Rinascita Lagonegro. Il sestetto lucano è uno dei migliori roster del girone Meridionale del campionato di Terza Serie e come i biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto) non hanno avuto un impatto positivo in campionato, motivo per cui arriverà in Sicilia con l'obiettivo di dare una svolta alla loro stagione e iniziare la risalita in classifica.

Il tecnico dei “Galletti” è cosciente così come tutto l'ambiente biancoazzurro delle potenzialità di Lagonegro e al di la del risultato che uscirà fuori dal campo, chiede ai suoi ragazzi una prestazione da Volley Modica.