Sacca Gallery di Modica presente a Roma alla rassegna "Arte in Nuvola"

La galleria SACCA di Modica è fra le 140 gallerie d'arte provenienti da tutta Italia e dall'estero presenti alla quarta edizione della fiera internazionale di arte moderna e contemporanea "Roma Arte in Nuvola" che si tiene nella capitale dal 22 al 24 novembre all'interno dell'avveniristica “ Nuvola” di Fuksas (anteprima su invito il 21).

Il progetto presentato, intitolato “L'Io, noi ei luoghi”, punta l'attenzione sui rapporti che intercorrono fra l'uomo e l'ambiente circostante sia in un'ottica intima e personale (l'Io) che di comunità e collettiva (noi).

"I luoghi che abitiamo e di cui ci “nutriamo” influenzano e forgiano le nostre personalità e identità. Sono portatori di valori e significati ad essi associati che entrano in relazione con la nostra sfera personale".

In occasione di Roma Arte in Nuvola 2024, gli artisti Marilina Marchica (Agrigento, 1984) e Gabriele Salvo Buzzanca (Barcellona Pozzo di Gotto, ME – Venezia, 1986), presentati da SACCA gallery con la curatela di Giovanni Scucces , ne forniscono una propria lettura attraverso opere dal taglio prevalentemente paesaggistico.