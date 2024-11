Ragusa, in via Berlinguer rifiuti e anche polvere di amianto

“La parte meno nobile di via Berlinguer, quella che a Ragusa circumnaviga la parte posteriore dello stadio Aldo Campo, continua a essere teatro di veri e propri scempi ambientali”. E’ la denuncia che arriva dalla consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, che, dopo avere formalizzato la segnalazione protocollandola a palazzo dell’Aquila, mette in evidenza l’ennesimo smacco di ordine ambientale sottoponendolo all’attenzione del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore al ramo, Mario D’Asta, e dell’Azienda sanitaria provinciale. “Come se non bastasse tutto quello che è accaduto nelle settimane e nei mesi scorsi – continua Caruso – qualcuno, in queste ultime ore, ha abbandonato dell’eternit sbriciolato lungo la strada, un gesto incivile che mette a rischio la nostra sicurezza. L’amianto, una volta deteriorato, libera nell’aria fibre tossiche che causano gravi danni all’ambiente e alla salute".