Modica, installazione "Ciok si gira" parcheggiata in mezzo al verde

La festa del cioccolato di Modica in programma dal 6 all'8 dicembre ha fatto una prima vittima: si tratta della installazione "Ciok si gira" realizzata dal fabbro Macauda in una edizione di ChocoModica di qualche anno fa. Era collocata in piazza Municipio e fungeva anche da colonnina rotatoria. Da qualche giorno in piazza c'è un totem che reclamizza l'edizione di ChocoModica di quest'anno e l'installazione è stata depositata, pensiamo provvisoriamente, all'inizio dell'alveo della Fiumara. Molti si chiedono: ma se si voleva sostituire per qualche giorno con il totem perchè non sistemarla in un luogo più adeguato. Non c'è la possibilità di conservarla in un deposito comunale e, magari, restaurarla primo di rimetterla al suo posto. Lasciata in quel posto, dà l'idea di abbandono e di mancanza di rispetto verso una installazione frutto di una idea realizzata dal lavoro di un artigiano di Modica.