Calcio a 5, una tripletta di Gennaro fa volare La Futura di Rosolini: Ferla squadra rivelazione

La prestazione di Raffaele Gennaro, autore di una tripletta, illumina la Futura Rosolini che al PalaTricomi ha liquidato la pratica Biancavilla per 6 a 3. Non è mai stato messo in discussione il risultato per gli uomini di Peppe Spadaro che continuano la loro marcia verso la promozione. I rosolinesi sono al comando del girone con 20 punti. Gli altri gol per la Futura portano la firma di Franco Gil e una doppietta di Matteo Ciccazzo. Vittoria nell'ottava giornata anche dell'Holimpia Siracusa che supera di misura la Vigor Italia per 4 a 3. Squadra rivelazione di questa stagione in C1 è sicuramente il Futsal Ferla che ha battuto senza faticare più di tanto il fanalino di coda Aretusa 94 (6 -1 il finale).

RISULTATI 8^ giornata

Futura Rosolini - Biancavilla. 6-3

Carlentini - San Nicolò 3-4

Futsal Ferla - Aretusa 94 6 -1

Holimpia Siracusa - Vigor Itala 4- 3

Librizzi - Real Palazzolo 5 -5

Merienselicona - Sporting Scicli 5 -7

Viagrande - Pedara 4- 0

CLASSIFICA

Futura Rosolini, 20 punti, Futsal Ferla, Holimpia Siracusa e Viagrande 19, San Nicolò 14, Vigor Itala 12, Real Palazzolo10, Pedara 9, Merienselicona e Librizi 7, Biancavilla 5, Carlentini 4, Aretusa 1.