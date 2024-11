Modica, serata danzante non autorizzata, sospesa la licenza ad un locale

Il Questore della Provincia di Ragusa ha disposto la sospensione della licenza di Pubblica sicurezza rilasciata al titolare di un esercizio pubblico di Modica di somministrazione alimenti e bevande con annessi trattenimenti danzanti

Il provvedimento è scaturito da un controllo amministrativo effettuato in occasione della serata di “Halloween” dal personale del Commissariato di Polizia di Modica il quale accertava che nel corso di un evento musicale e danzante non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza e nella relazione del tecnico abilitato che aveva certificato l’agibilità della struttura.

In particolare si verificava che negli spazi esterni del locale -autorizzati per l’utilizzo esclusivamente nel periodo estivo e per una capienza limitata- erano presenti numerosi avventori -molti dei quali minorenni- intenti a ballare e nella circostanza si accertava sia la mancanza di idonei sistemi conta persone per la rilevazione delle presenze per ogni varco di accesso e l’avvenuto superamento della capienza massima autorizzata -con conseguente sovraffollamento- sia il mancato rispetto del limite orario consentito per l’effettuazione dell’attività.

Ulteriori accertamenti consentivano di verificare inoltre che per l’accesso al locale nell’area destinata all’intrattenimento era stato previsto il pagamento di un biglietto di ingresso acquistabile anche in prevendita.

Per le accertate violazioni il trasgressore è stato segnalato alle competenti autorità per i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Il Questore di Ragusa, al fine di limitare il ripetersi delle condotte contrarie alle disposizioni ed ai provvedimenti a tutela della pubblica incolumità emessi dall’Autorità di Pubblica sicurezza ha pertanto sospeso per 15 giorni la licenza.