Siracusa - Licata, gli azzurri provano l'allungo: trasferta vietata per gli ospiti

E' ancora vivo il ricordo del 5 a 0 del Siracusa otto mesi fa sul campo di Licata. Quella azzurra era un'altra squadra, sicuramente più forte rispetto a quella attuale. Domani al De Simone torna la sfida con gli agrigentini, che venderanno cara la loro pelle. Ai tifosi del Licata ed a tutti i residenti in provincia di Agrigento, è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico. In settimana c'è stato l'addio di Zampa che ha rescisso il contratto con la società, ma Turati non è a corto di uomini ed alla vigilia del confronto con i gialloblù ha chiesto ai suoi uomini di fare la partita e soprattuto risultato. Ma non è il Siracusa versione casalinga che preoccupa. ma quando si gioca in trasferta. Il campionato si può vincere soltanto vincendo fuori casa. E fino ad oggi troppi punti sono stati lasciati per strada. Questo lo sa Turati ed il presidente Ricci. Quest'ultimo correrà ai ripari nel prossimo mercato di dicembre? Sicuramente la piazza non è soddisfatta del rendimento del Siracusa.

Tornando a Siracusa - Licata, il fischio d'inizio è alle 14,30.