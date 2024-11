Un garage trasformato in officina meccanica: denunciato a Viagrande

I Carabinieri di Viagrande, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento "Sicilia" ha effettuato diverse ispezioni alle officine meccaniche della zona accertando, in particolare per una di queste situata ad Aci Bonaccorsi, che il titolare esercitava l'attività in nero poiché sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione. Ed infatti, i Carabinieri hanno constatato che l'uomo, un 44enne del posto, aveva adibito un garage di sua proprietà ad officina elettro meccanica, dove riceveva ignari clienti che lì portavano i propri veicoli guasti. Nel terreno circostante la struttura, inoltre, aveva accumulato rifiuti speciali come pezzi di auto e porta targhe, pneumatici, ma anche bombole di gas vuote e stendi biancheria rotti: rottami inquinanti di vario tipo che, per essere smaltiti, necessitano di apposite procedure per non danneggiare l'ambiente.(