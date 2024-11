Fabrizio Tantillo: "Consulte giovani di Forza Italia grande strumento di partecipazione"

Fabrizio Tantillo, vice segretario regionale siciliano dei Giovani di Forza Italia, ha partecipato all'incontro delle Consulte Giovanili delle Madonie, sottolineando l'importanza del ruolo attivo dei giovani nelle comunità locali. "Le consulte giovanili sono spazi di dialogo e proposta. La vostra energia è fondamentale affinché le decisioni riflettano le esigenze delle nuove generazioni", ha affermato Tantillo. Ha evidenziato il lavoro in corso a livello regionale per una normativa sulle politiche giovanili, auspicando un processo partecipativo.

Tantillo ha ribadito l'impegno di Forza Italia e del Governo regionale nel contrastare la fuga dei cervelli. Ha elogiato il raduno delle Consulte delle Madonie come esempio di collaborazione oltre le divergenze politiche: "Avete dimostrato la volontà di lavorare insieme per il bene comune. Questo è il modello che vogliamo promuovere". In conclusione, ha incoraggiato i giovani a mantenere vivo lo spirito di collaborazione e a far sentire la propria voce nelle istituzioni: "Le politiche più efficaci sono quelle costruite insieme ai giovani. Siamo al vostro fianco, pronti ad ascoltarvi e a sostenervi".