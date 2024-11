Con l'auto si schianta contro il guardrail: morto a Nola

Nella notte di sabato intorno alle 22.30 i carabinieri sono intervenuti a via Ponte di Nola altezza ingresso zona Asi per un incidente stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un 36enne a bordo di una ford focus sw perdeva il controllo dell’auto impattando contro il guardrail. L’uomo, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola decedeva poco dopo. Il veicolo è stato sequestrato. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia.