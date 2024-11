Il Siracusa altro che corrazzata, illusionisti: batte di misura il Licata e finisce tra i fischi

Chissà quanto avrà sbadigliato il musicista Erland Oye che ha scelto Siracusa come sua base logistica. Eccolo al sole della gradinata del 'Nicola De Simone' per assistere ad una delle partite più brutte di questo inizio di campionato. Sbadigli per Oye e per almeno un migliaio d sportivi presenti. Vince con il minino sindacale il Siracusa ed al 93' rischia di farsi beffare da un Licata generoso, ma inconsistente. Iovino blocca una conclusione di Minacoro che calcia bene a fil di palo, ma l'estremo difensore azzurro salva il risultato.

Il Siracusa deve attendere 25 minuti per sbloccare il risultato . Marco Palermo lavora un buon pallone e lo mette al centro dell'area, Convitto con una conclusione sporca mette la sfera alle spalle di Rossi.

Prima della chiusura del primo parziale, è il palo di sinistra a negare la gioia del gol ad Alma. Poi buio pesto: nessun merito della squadra avversaria, ma demerito degli azzurri con un solo obiettivo, conquistare altri tre punti da mettere in cascina. Turati nel secondo tempo rimescola le carte. Fa spazio a Sarao, Di Grazia, Orlando e Di Paolo, ma la musica è più stonata di quella del primo tempo. Al 92' Orlando a tu per tu con Rossi alza la mira.

E a parte la curva Anna irriducibile e poco razionale appalude alla fine un Siracusa che al di là di quanti la definiscono una corazzata, oggi sul campo ha dimostrato di essere un' armata sdi illusionisti. Fischi meritati alla fine del pubblico ed opinione condivisibile. Questo Siracusa, al di là dei risultati in un campionato assai mediocre, regredisce di settimana in settimana. Non vengono messe in luce neppure le individualità dei singoli, vedi Candiano e Russotto, quest'ultimo condannato alla panchina forzata. Chiusura tra i fischi del 'De Simone', perchè questo Siracusa non convince, nè crea spettacolo. Fra sette giorni gli azzurri affronteranno la Scafatese in trasferta. Quale migliore test per vedere il reale valore del Siracusa?

FOTOCRONACA DI VALENTINO CILMI

SERIE D - GIRONE I - 12^ GIORNATA - 17/1

Akragas - Enna 0-1

Locri - Scafatese 0-4

Nissa - Ragusa 0-0

Paterno' - Acireale 1-0

Pompei - Nuova Igea Virtus 0-0

Sambiase - S. Agata 3-1

Sancataldese - Castrumfavara 0-0

Siracusa - Licata 1-0

Vibonese - Reggina 0-1

CLASSIFICA: Scafatese, Siracusa 26 punti; Reggina 24; Vibonese 23; Sambiase 20; Paternò 19; Castrumfavara 17; Igea Virtus, Enna 16; Nissa, Sant'Agata, Sancataldese, Locri 13; Pompei, Licata 12;

Ragusa 10; Acireale 8; Akragas 7

PROSSIMO TURNO - 13^ GIORNATA - 24/1

Acireale - Nissa

Akragas - Paterno'

Enna - Sambiase

Licata - Vibonese

Nuova Igea Virtus - Castrumfavara

Ragusa - Sancataldese

Reggina - Pompei

Scafatese - Siracusa

S. Agata - Locri