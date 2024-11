Catania, scoperto in un garage condominiale un deposito di auto rubate

La polizia di Catania ha scoperto un deposito di auto rubate. La scoperta è avvenuta nel garage di un condominio di viale Moncada. Nel garage del complesso condominiale sono state trovate due Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500 che, come hanno rivelato gli accertamenti svolti dai poliziotti nell’immediatezza, erano state rubate in diverse zone della città, soltanto qualche giorno prima. Gli agenti sono poi risaliti ai legittimi proprietari delle auto. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario del garage dove erano state nascoste le auto rubate.