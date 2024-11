Insulti razzisti a studenti 'De Amicis' di Palermo: solidarietà di 8 dirigenti scolastici della Rete

"Apprendiamo, con profondo sconforto, dell'episodio di razzismo ai danni delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Comprensivo De Amicis - Leonardo da Vinci, accaduto davanti una libreria di Palermo nell'ambito delle attività previste nella campagna #ioleggoperché .Rabbrividiamo all'idea che, ancora oggi, bambine e bambini possano essere etichettati per il colore della propria pelle, soprattutto in una città come Palermo che è sempre stata luogo di accoglienza e di inclusione". A scriverlo sono otto dirigenti scolastici del direttivo della Rete per la cultura antimafia nella scuola. Hanno firmato un documento di solidarietà Valeria Catalano (I.C. Colozza Bonfiglio - scuola capofila), Giusi Aprile (XIII I.C. Archimede di Siracusa), Giusto Catania (I.C.Giuliana Saladino), Bianca Guzzetta (I.C. Principessa Elena di Napoli), Maria Gabriella Martorana (I.C. Costa Scina`), Daniela Miceli (I.C. Scelsa), Marcella Polimeno (D.D. Aristide Gabelli),Andrea Tomaselli (IISS Nautico Gioeni Trabia). "Esprimiamo la nostra totale solidarietà alla comunità scolastica dell'I.C. De Amicis - Da Vinci - continuano i dirigenti scolastici - il mondo della scuola è fortemente impegnato a contrastare tutte le forme di discriminazione e di inciviltà, in primo luogo il razzismo che, per la nostra idea di società, ha la stessa valenza criminale della mafia".