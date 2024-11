Etna, donna soccorsa nella zona rifugio Timparossa

Si è concluso un intervento di soccorso, nella zona del rifugio Timparossa sul versante Nord dell'Etna, per un'escursionista infortunatasi alla caviglia sinistra a causa di una caduta. La donna, catanese di 68 anni, è stata recuperata e consegnata ai sanitari 118, presenti sulla Strada Mareneve con un'ambulanza. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo, che hanno soccorso la persona trasportandola a valle per consegnarla ai sanitari del Servizio 118, in attesa sul piazzale del Rifugio Ragabo, e i militari della Guardia di Finanza. La donna in compagnia di un'amica, aveva chiamato i soccorsi perché impossibilitata a proseguire causa la probabile frattura di una gamba.

La donna ha comunque rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso e questo farebbe pensare che le sue condizioni non siano tanto gravi.