Non riesce la rimonta al Messina che gioca bene ma perde a Bari con l'Altamura

Il Messina esce sconfitto dal San Nicola di Bari contro l'Altanura. Il 2 a 1 per i pugliesi penalizza i peloritana costretti a giocare in dieci uomini nell'ultimo quarto d'ora . L’Altamura aveva dominato il primo tempo andando in vantaggio al 15' con De Santis e raddoppiando al 24 su calcio di rigore trasformato da Leonetti. Nella ripresa il Messina ha saputo tornare in partita: al 50' gran bella conclusione da parte di Anatriello che ha immediatamente stappato la frazione e rimesso i peloritani in corsa, lo stesso Anatriello qualche minuto più tardi è andato vicino all’immediato pareggio e, in termini generali, l’Altamura ha abbassato il baricentro iniziando a soffrire parecchio.

A dare una mano alla squadra pugliese è stata l’espulsione di Lia, che al 76’ si è fatto ammonire per la seconda volta: tra le proteste il Messina è rimasto in inferiorità numerica e Giacomo Modica lo ha ridisegnato inserendo Salvo per Garofalo, e passando al 4-4-1. Nel finale arriva qualche azione di alleggerimento dell’Altamura (un tiro di Dipinto che termina altissimo) ma soprattutto l’assalto all’arma bianca del Messina, ma il 2 a 2 non arriva, nonostante un rigore non concesso al Messina al 92'.

(Nella foto Manetta del Messina)