Basket, Virtus Ragusa perde col San Vendemiano 85-76

La Virtus Ragusa ci aveva quasi sperato, grazie a due quarti praticamente perfetti. Ma quando la gara diventa un corpo a corpo, nel terzo periodo, si fa male capitan Gaetano (problema a un ginocchio) e s’interrompe la magia. San Vendemiano, nonostante gli sforzi finali di Ragusa, conquista la settima vittoria consecutiva nella Serie B Old Wild West: 85-76 con 34 punti del lettone Gluditis. Dalla prima trasferta veneta (sabato prossimo il bis con Mestre), alla Virtus rimane in eredità una prestazione di coraggio, una vitalità a tratti ritrovata, ma non la prima vittoria lontana da casa.