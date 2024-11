Regionali, in Umbria ed Emilia Romagna si vota fino alle 15

Hanno riaperto stamane alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria per il secondo giorno di votazioni. Si può votare dalle 7 alle 15.

Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio.

Per questo turno elettorale le sezioni sono 4.529 per l'Emilia Romagna in un totale di 330 Comuni e mille sezioni per l'Umbria suddivise in 92 Comuni.

In totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni.

E'del 35,76% il dato definitivo dell'affluenza alle urne in Emilia-Romagna registrato alle 23.

In calo netto rispetto alle regionali del 2020 anche se un paragone non è possibile: alle precedenti elezioni aveva votato il 67,27%, ma si trattava del dato definitivo visto che si era votato in una sola giornata.

Stavolta, invece si potrà votare anche nella giornata di lunedì, dalle 7 alle 15.

Bologna, con il 40,56% e Ravenna con il 38,52%, si confermano le province dove si è votato di più.

La provincia dove si è votato di meno rimane Rimini, con il 30,17%.Nel Comune di Bologna l'affluenza è stata del 41,84%.

Secondo i dati raccolti alle ore 23, nei 1.000 seggi allestiti in Umbria per l'elezione del presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell'Assemblea legislativa della dodicesima legislatura, ha votato il 37,79 per cento degli aventi diritto.

In provincia di Perugia, il 38,41 per cento; in provincia di Terni il 35,97 per cento.