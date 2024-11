Droga, evade dopo un permesso:17enne catturato dalla polizia a Rosolini

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un minore di 17 anni per non aver fatto rientro presso l’Istituto per Minori dove era detenuto, dopo aver usufruito di un permesso,

In specie, il giovane, che stava scontando una pena per aver commesso in passato reati inerenti agli stupefacenti, aveva ricevuto un permesso per poter partecipare ai festeggiamenti di un familiare.

Il diciassettenne, invece di rientrare presso l’Istituto la sera stessa, faceva perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa, dopo una accurata attività info investigativa, riuscivano a rintracciarlo presso l’abitazione di una parente, sita nel territorio di Rosolini, dove lo stesso aveva trovato rifugio.

Alla vista dei poliziotti il giovane cercava di scappare nascondendosi tra le campagne ma, dopo un rocambolesco inseguimento, veniva bloccato ed arrestato.