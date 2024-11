Incidente tra due volanti, muore un poliziotto a Roma

Incidente nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Un poliziotto di 32 anni, Amar Kudin, è morto. Quattro i feriti: tre agenti e un uomo fermato poco prima.

A quanto ricostruito dalla polizia locale, che si occupa dei rilievi, Amar si trovava su una volante del commissariato Primavalle guidata da una collega ed era seduto lato passeggero. Sui sedili posteriori c'era l'uomo fermato. L'auto su cui viaggiava Amar Kudin era diretta al commissariato e stava percorrendo via dei Monfortani verso Torrevecchia. L'incidente sarebbe avvenuto all'altezza di un incrocio. L'altra volante, diretta sul luogo di una rissa in zona Corso Francia, proveniva da via Trionfale in direzione Pineta Sacchetti. Nell'impatto entrambe le volanti si sono ribaltate, e non solo una come riferito in un primo momento.

Il poliziotto morto era in servizio al commissariato Primavalle. Nato in Croazia, Kudin era arrivato giovanissimo in Italia dove a Treviso aveva scoperto il rugby. Attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby, in passato aveva militato anche nelle Fiamme Oro.

ll capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani e il questore di Roma, Roberto Massucci, stamattina si sono recati presso il Reparto volanti della questura di Roma e al commissariato Primavalle per manifestare la propria vicinanza ai colleghi del giovane poliziotto scomparso nell'adempimento del proprio dovere. "In questo momento di profondo dolore - fa sapere la Polizia - il prefetto Pisani ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Amar Kudin, la cui perdita addolora tutta la Polizia di Stato".

Salvini: 'Prego per l'agente Kudin, un abbraccio alla Polizia'

"Che tragedia. Una preghiera per l'agente Kudin. Originario di Treviso, era arrivato giovanissimo dalla Croazia e faceva parte delle Fiamme Oro Rugby. La scorsa estate era passato ai servizi operativi. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e all'intero corpo della Polizia di Stato, con un augurio di pronta guarigione ai colleghi rimasti feriti nell'incidente". Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

La Russa: Condoglianze per la vittima dell'incidente tra volanti

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l'augurio di pronta guarigione". A scriverlo sui social è il presidente del Senato Ignazio la Russa.

Borghi (Iv): Cordoglio per tragica scomparsa poliziotto a Roma

"Cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa di un poliziotto di 32 anni a Roma. Un incidente terribile tra volanti durate il servizio, nel quale altri due agenti sono rimasti feriti. A loro e a tutta la polizia va la nostra vicinanza". Lo dice in una nota il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

Gasparri: 'Condoglianze a famiglia e PS per perdita incolmabile'

"Ho appreso della tragica scomparsa del giovane agente che ha perso la vita in uno scontro tra volanti. Un altro giovane eroe ci lascia. Voglio esprimere la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la Polizia di Stato che piange una perdita incolmabile". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.