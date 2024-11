Pippo Laccoto commissario della Lega in provincia di Siracusa

“Il percorso di costruzione della Lega in Sicilia prosegue, e nell’attuale fase congressuale, la segreteria regionale ha condiviso la scelta di procedere con commissariamenti extraterritoriali, per garantire l'avvio di un processo di consolidamento e di crescita sul territorio. Ringrazio il deputato regionale Pippo Laccoto per aver accettato l’incarico di Commissario della Lega per la provincia di Siracusa. La sua è una scelta di garanzia, affidabilità ed esperienza, maturata in anni di attività politica e amministrativa. Laccoto ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e un’abilità consolidata nel risolvere questioni complesse. La Lega intende affrontare le sfide locali con un approccio pragmatico, consapevole delle specificità di ciascuna area territoriale che richiede interventi mirati. La conoscenza diretta delle difficoltà che affrontano le pubbliche amministrazioni, unita alla sua esperienza come sindaco, rende Laccoto la figura ideale per avviare un dialogo efficace e collaborativo con gli amministratori locali, valorizzando le istanze territoriali e traducendole in azioni politiche incisive. Siamo già al lavoro per costruire una posizione politica, capace di essere un’espressione pragmatica e coerente degli interessi dei territori”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega.