Modica, a San Giovanni la celebrazione per ricordare i giovani defunti

Una celebrazione che si ripete da oltre 20 anni e che vuole essere una preghiera di suffragio per i giovani defunti della città. Anche quest'anno, domenica prossima, 24 novembre, nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, a Modica Alta, si ripeterà questo appuntamento che vuole essere un omaggio a tanti giovani che non ci sono più e, nel contempo, un atto d'amore e di vicinanza a genitori e familiari che soffrono per una perdita tanto grave quanto irrazionale.

Le offerte dei fedeli raccolte durante la celebrazione saranno utilizzate anche per realizzare migliorie nella Chiesa, come nel caso del restauro della tela della Sacra Famiglia portato a termine con le offerte dei genitori. E proprio sotto il dipinto è stato collocato l'elenco dei giovani defunti che verranno ricordati domenica 24. L'appuntamento per questa celebrazione, molto sentita in città, è alle 18,30.