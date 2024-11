Scoperta a Catania sala giochi abusiva e furto d'energia: denunciato titolare

Una sala giochi abusiva che inoltre era allacciata abusivamente alla rete pubblica è stata scoperta a Catania al piano terra di un condominio nel quartiere di Librino dalla polizia che ha denunciato un uomo di 41 anni per esercizio abusivo di giochi e scommesse e per furto di energia elettrica. I poliziotti vi hanno sorpreso una decina di avventori intenti a giocare alle slot machine o collegati su Internet a siti per le scommesse sportive online su circuiti all'estero. Le apparecchiature sono state tutte sequestrate.Tecnici dell'Enel inoltre hanno accertato l'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.