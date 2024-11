Zelensky all'Eurocamera: "Putin piccolo davanti l'Europa"

'Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le difese aeree russe hanno abbattuto 5 missili americani Atacms sulla regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass nel giorno in cui il Cremlino annuncia che Putin ha firmato la nuova dottrina nucleare, secondo cui la Russia può rispondere con attacchi nucleari anche a un'offensiva non nucleare. In videocollegamento con il Parlamento europeo, nella sessione per i mille giorni dall'invasione russa, il presidente Zelensky ha chiesto agli alleati europei di 'spingere più forte' contro la Russia: 'Putin non si ferma, ma è piccolo davanti all'Europa unita', ha detto. 'Putin non deve prevalere o non si fermerà' ,ha affermato il segretario generale della Nato Rutte, chiedendo' più aiuti all'Ucraina'.